Milan estaria interessado em Diego Depois da conquista do Campeonato Brasileiro, a cada dia aumentam as especulações sobre o interesse de clubes europeus pelos Meninos da Vila: Robinho e Diego. Neste domingo, o site italiano ?Calciomercato? noticiou que o Milan está atrás de Diego. A direção do time italiano estaria disposta até a ceder o zagueiro pentacampeão Roque Júnior, que não vem sendo utilizado, para ter a prioridade na contratação do camisa 10 do Santos.