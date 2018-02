Milan fará oferta por Kaká no dia 13 Em plena fase final do Campeonato Paulista um assunto surge para dividir a atenção da diretoria do São Paulo. Já há uma data para os boatos e sondagens se transformarem em realidade em relação a Kaká. Será feita a primeira oferta concreta de um dos ?dez grandes clubes do futebol mundial? para os quais o meia aceitaria se transferir, como gosta de divulgar o empresário Wagner Ribeiro. Quem sai na frente é o Milan. A cúpula do clube italiano espera para o dia 13 a visita de um representante do São Paulo. A proposta poderá chegar a 18 milhões de euros, cerca de US$ 19,3 milhões, pelo jogador de 20 anos. Leia mais no Jornal da Tarde