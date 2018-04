Milan faz 4 a 2 no Real Madrid e conquista o tetra da Dubai Cup

Em um jogo festivo, marcando a intertemporada da maioria dos clubes europeus neste período de festas de fim de ano - apenas no Reino Unido (Inglaterra e Escócia), na Bélgica, em Portugal e na Turquia há partidas oficiais -, o Milan conquistou um título ao derrotar com autoridade o Real Madrid por 4 a 2, nesta terça-feira. Pela quarta vez em sua história, o time italiano faturou a Dubai Cup, disputada na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

As conquistas anteriores foram em 2009 (contra o Hamburgo, da Alemanha), 2011 (contra o Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos) e 2012 (contra o Paris Saint-Germain, da França). Anteriormente, a Dubai Cup havia sido disputada duas vezes e com o Hamburgo campeão em ambas - em 2007 e 2008. Nestes anos - o Vasco jogou na segunda edição e foi vice), a competição era disputada no formato de um quadrangular com jogos entre os times em um único turno.

Nesta terça, o atacante português Cristiano Ronaldo era a principal estrela do amistoso contra o Milan, mas quem brilhou mesmo foi o italiano Stephen El Shaarawy, que fez dois gols, ajudou seu time a vencer o atual campeão mundial por 4 a 2 e saiu de campo aplaudido. Menez e Pazzini marcaram os outros dois do clube de Milão. O melhor jogador do mundo e o francês Karim Benzema, em cobrança de pênalti, diminuíram para os espanhóis.

Por força do contrato de patrocínio, os dois times escalaram todas as suas estrelas possíveis, mas algumas delas, como o próprio Cristiano Ronaldo, jogaram apenas um tempo. Apesar de estar com os titulares em campo, o time espanhol mostrou algum desinteresse em vários momentos do jogo e não resistiu aos ataques mais incisivos do lado italiano.

Apesar de ser um amistoso, a derrota em Dubai marca o fim de uma série de 22 vitórias seguidas do Real Madrid, recorde na Espanha. Se contar apenas partidas oficiais, o time espanhol segue perto do Coritiba, detentor da melhor marca mundial com 24 triunfos consecutivos em 2009, quando era dirigido pelo técnico Marcelo Oliveira, hoje no Cruzeiro.

De volta à Europa, o Real Madrid entrará em campo neste domingo pelo Campeonato Espanhol contra o Valencia, fora de casa. Já o Milan, pelo Campeonato Italiano, enfrentará o Sassuolo na próxima terça.