Milan faz difícil clássico contra Roma O Milan tem um difícil desafio pela 29.ª rodada do Calcio para continuar liderando a tabela ao lado da Juventus de Turim. Enfrenta uma Roma que terá casa cheia no Olímpico e um novo técnico, o ex-jogador e campeão do mundo em 1982 pela seleção italiana, Bruno Conti. Os dois times vêm de resultados positivos. A Roma conseguiu a classificação para a semifinal da Copa da Itália nos pênaltis contra a Fiorentina, no meio de semana. Já o Milan venceu as últimas nove partidas, entre elas o clássico milanês contra a Inter e o duelo na Copa dos Campeões contra o Manchester United. Mas a equipe tem demonstrado cansaço pela maratona de jogos e depende muito do talento e do oportunismo da dupla sul-americana formada pelo brasileiro Kaká e pelo argentino Crespo. Nos outros jogos, a Inter recebe a Fiorentina para manter a 3.ª posição. Brigando por uma vaga na Copa dos Campeões a Sampdoria, 4.º, recebe o lanterna Atalanta e a Udinese, 5.º, o Lecce. Livorno x Cagliari, Parma x Palermo, Chievo x Brescia e Messina x Bologna fecham a rodada.