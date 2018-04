Milan faz empate sem gols com o Livorno

O time do técnico Leonardo, que sofreu uma derrota de 4 x 0 para a Inter de Milão recentemente, deu uma oportunidade ao atacante e ex-Real Madri Klaas Jan Huntelaar com Marco Borriello contundido, mas o time não conseguiu romper a defesa obstinada do adversário.

O Milan, que venceu seu jogo de estreia contra o Siena, careceu de criatividade no início, com Andrea Pirlo no banco durante o primeiro tempo após atuações recentes na seleção italiana.

Ele entrou no lugar de Ronaldinho, que continua sem brilhar, na segunda etapa e logo acertou o travessão com uma cobrança de falta, mas foi o mais próximo que os visitantes chegaram de um êxito. Huntelaar por sua vez foi substituído por Filippo Inzaghi.

O Livorno, que teve dois jogadores em campo com seus nomes escritos equivocadamente nas camisas, pouco ameaçou, mas ficou feliz com o ponto obtido.

O titubeante Milan agora precisa se preparar para seu retorno à Liga dos Campeões no jogo de terça-feira contra o Marselha.

A Juventus visita a Lazio neste sábado a partir das 15h45 (horário de Brasília), e a campeã Inter recebe o Parma no domingo.

(Reportagem de Mark Meadows)