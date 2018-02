Milan faz sua parte com gol de Kaká A disputa pela liderança do Campeonato Italiano 2004/05 está acirrada entre Juventus e Milan. E o time de Milão fez sua parte neste domingo ao vencer a Sampdoria por 1 a 0, com gol de Kaká, de cabeça, aos 20 minutos do segundo tempo. Com esta vitória, o Milan soma mais três pontos e chega aos 63. A Juventus, que joga ainda neste domingo contra o Chievo, está com 60 pontos. Os resultados dos outros jogos disputados na manhã deste domingo foram (entre parênteses a pontuação): Atalanta (21) 1 x 0 Parma (29); Bologna (37) 1 x 1 Siena (26); Brescia (26) 2 x 3 Livorno (35); Cagliari (37) 3 x 0 Roma (38); Palermo (43) 1 x 5 Udinese (45); e Reggina (35) 0 x 2 Messina (35).