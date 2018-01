Milan faz sua parte: vence Fiorentina O Milan ganhou neste sábado da Fiorentina por 2 a 1, na casa do adversário, e assim continua mais uma rodada na liderança da classificação do Campeonato Italiano 2004/05. Os dois gols da vitória milanista de virada foram de Shevchenko. Enzo Maresca fez o gol da Fiorentina. Agora com 76 pontos, o time de Milão fica provisoriamente com uma vantagem de três pontos sobre a Juventus, seu concorrente direto, que joga neste domingo em Turim contra o Bologna. Ainda neste sábado, Cagliari e Reggina empataram por 1 a 1. Confira a classificação, os resultados e os próximos jogos do Campeonato Italiano 2004/05.