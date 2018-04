Milan fica no empate com Bari no Campeonato Italiano

O treinador brasileiro escalou o Milan com Ronaldinho Gaúcho entre os titulares, deixando Alexandre Pato no banco de reservas. Mas a mudança não surtiu efeito. Ainda no primeiro tempo do jogo deste domingo, os torcedores começaram a vaiar a passividade da equipe.

Na segunda etapa, Alexandre Pato entrou no lugar do meia holandês Seedorf, enquanto Ronaldinho Gaúcho saiu para a entrada de Oddo. Mas nada disso foi capaz de melhorar a produção do Milan. E o Bari conseguiu segurar o empate fora de casa.

O tropeço em casa mantém o Milan na 11.ª colocação do Campeonato Italiano, com apenas oito pontos, sete a menos que a líder Sampdoria. Já o Bari ocupa a 12.ª posição, com sete pontos.