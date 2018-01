Milan fica no empate e Inter ganha O Milan só empatou com o Brescia, por 1 a 1, neste sábado, em Milão. Com isso, assumiu a liderança isolada do Campeonato Italiano, mas pode ser ultrapassado pela Juventus, que está 1 ponto atrás e joga ainda hoje, contra a Fiorentina. Na outra partida já disputada neste sábado, a Inter de Milão ganhou fora de casa, do Bologna, por 1 a 0. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Italiano 2004/05.