Milan fica um mês sem Shevchenko Um dia depois de alcançar a Juventus na liderança do Campeonato Italiano, o Milan teve neste domingo uma péssima notícia: o artilheiro Shevchenko será operado para colocar duas pequenas placas de titânio no rosto para corrigir uma fratura e ficará um mês sem jogar, o que significa que desfalcará o time quarta-feira e no jogo de volta contra o Manchester United pelas oitavas-de-final da Copa dos Campeões. Shevchenko se machucou aos nove minutos do primeiro tempo da partida de sábado contra o Cagliari, vencida pelo Milan por 1 a 0 com um gol de Serginho aos 47 minutos do segundo tempo. Ao subir para uma cabeçada, ele se chocou com um adversário. Teve uma hemorragia nasal, foi levado para um hospital e está internado desde sábado à noite. Os médicos o examinarão nesta segunda-feira para saber se será possível operá-lo - é preciso esperar o rosto desinchar para que a cirurgia seja feita. Quando for liberado para voltar a jogar, o ucraniano terá de usar uma máscara protetora. Sem poder contar com seu principal atacante, o técnico Carlo Ancelotti ainda não decidiu se escalará o dinamarquês Tomasson ao lado do argentino Crespo ou se usará o sistema com apenas um atacante - que seria Crespo - e cinco homens no meio-de-campo. Nesse caso, Kaká seria o encarregado de jogar mais à frente. O Milan não foi o único time italiano a perder um jogador importante para o compromisso na Copa dos Campeões. A Juve, que nas últimas três rodadas teve duas derrotas e um empate, não terá Trezeguet e o uruguaio Montero no jogo desta terça-feira contra o Real Madrid no Santiago Bernabeu. O atacante francês está debilitado por causa de uma forte gripe, com febre, que o impediu de treinar nos últimos dias. E o zagueiro uruguaio foi cortado da delegação por causa de dores musculares. A boa notícia é que o técnico Fabio Capello poderá contar com a volta do meia checo Pavel Nedved, recuperado de uma lesão no joelho direito.