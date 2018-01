Milan foi o melhor de 2003, segundo IFFHS O Milan foi considerado a melhor equipe de 2003, segundo o ranking mundial elaborado pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Com o título da Liga dos Campeões da Europa, o clube italiano superou o milionário Real Madrid, que ficou em segundo lugar. O terceiro veio do Brasil: foi o Santos, vice brasileiro e da Libertadores na temporada. Esta é a segunda vez na história do ranking da IFFHS que o Milan termina o ano como melhor equipe do mundo - a outra foi em 1995. O curioso dessa escolha foi a colocação do Santos, que superou o Boca Juniors, apesar de o time argentino ter conquistado a Libertadores (justamente em cima dos santistas) e o Mundial Interclubes. Atual campeão brasileiro, o Cruzeiro está em 12º lugar. Segundo a IFFHS, a definição do ranking leva em conta os resultados das equipes em campeonatos nacionais e internacionais nos últimos 12 meses. Veja quem são os 10 primeiros colocados: 1º Milan (Itália) 2º Real Madrid (Espanha) 3º Santos (Brasil) 4º Boca Juniors (Argentina) 5º Porto (Portugal) 6º Arsenal (Inglaterra) 7º Celtica Glasgow (Escócia) 8º Manchester United (Inglaterra) 9º Deportivo La Coruña (Espanha) 10º Juventus (Itália)