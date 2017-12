Milan ganha a Copa Tim na Itália O Milan conquistou nesta quinta-feira o título da Copa Tim, um pequeno torneio triangular de preparação para o Campeonato Italiano que contou também com a participação da Internazionale e da Juventus. O Milan garantiu o troféu após vencer a Juventus por 1 a 0, com um gol de Kaladze. Os três times jogaram entre si em partidas de apenas 45 minutos. Antes, o time de Milão havia vencido a Internazionale por 5 a 3, nos pênaltis, depois de um empate sem gols no tempo normal. O time de Ronaldinho, que ainda está se recuperando para voltar aos gramados, já havia ficado no 0 a 0 com a Juve, para quem também perdeu nos pênaltis, por 3 a 2. Os cerca de 25 mil torcedores presentes no estádio Nereo Rocco de Trieste aplaudiram a entrada do holandês Davids, jogador da Juventus suspenso por doping mas que está liberado para disputar amistosos. O Campeonato Italiano começa no fim do mês.