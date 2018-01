Milan ganha aliados para desafiar CBF O Milan já arregimentou aliados de peso para a luta contra a CBF na questão da liberação de jogadores para os compromissos da seleção brasileira. Dirigentes de Real Madrid, Arsenal, Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Lyon - todos com jogadores convocados para a partida do dia 12, contra a China, em Guanghzou - foram contatados por telefone pelo clube italiano e concordaram em discutir o assunto na reunião de terça-feira do G-14 (associação que reúne os 18 principais clubes da Europa), que será realizada em Madri. O Milan quer liderar um movimento europeu para que os clubes não sejam prejudicados pelo que considera "um excesso" de jogos que a seleção brasileira disputa a cada ano. O artífice da idéia é Adriano Galliani, vice-presidente do clube e homem de confiança de Silvio Berlusconi, dono do Milan e primeiro-ministro italiano. Galliani considera que a CBF marca muitos amistosos para a seleção - vários em países distantes, como China, Coréia do Sul, Tailândia e Arábia Saudita - e também acha um absurdo ter de liberar Rivaldo, Dida e Roque Júnior para jogar a Copa das Confederações na França, entre 18 e 29 de junho, quando o trio deveria estar aproveitando as férias. Se os três disputarem o torneio na França e tiverem um mês de férias, se reapresentarão para os treinos apenas no final de julho, duas semanas depois do resto do elenco do Milan. Pensando na saúde de seus jogadores, Itália e Alemanha recusaram o convite para participar da Copa das Confederações, o que levou a Fifa a incluir a Turquia como segundo representante da Europa. No encontro do G-14 serão discutidos vários temas - como a fixação de um teto salarial para os jogadores -, mas o assunto principal será a harmonização do calendário de clubes e seleções para o período entre 2004 e 2008. A primeira proposta que transpirou é a de que o G-14 pedirá à Fifa que cancele a data reservada para amistosos de seleções em abril a partir do ano que vem. Os clubes vão argumentar que nessa época os campeonatos nacionais estão na reta final. Nesta temporada, quase todos os jogadores europeus entrarão em férias dia 11 de junho, quando será disputada uma rodada das Eliminatórias para a Eurocopa. Só o Campeonato Espanhol terminará depois disso - a última rodada será dia 22, quatro dias depois do início da Copa das Confederações. O Italiano terminará dia 25 de maio, o Alemão dia 24, o Francês dia 4 de junho e o Inglês dia 11 de maio. A final da Liga dos Campeões será dia 28 de maio, em Manchester. Se o Real Madrid estiver brigando pelo título espanhol - ocupa a segunda posição, a cinco pontos da Real Sociedad -, deverá lutar para não liberar Ronaldo e Roberto Carlos para a Copa das Confederações. O presidente do Real, Florentino Perez, ficou muito irritado no ano passado, porque Ronaldo voltou gripado de Seul - onde a seleção enfrentou a Coréia - e não pôde jogar contra Barcelona e Inter de Milão.