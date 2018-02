Milan ganha com gol nos acréscimos Com um gol nos acréscimos do volante Pirlo, o Milan venceu neste sábado a Atalanta por 2 a 1 e somou 60 pontos, três a mais que a Juventus que faz ainda hoje o clássico contra a Roma. O primeiro gol foi marcado por Ambrosini para os milaneses e Makinwa empatou. A 27ª rodada do Campeonato Italiano será completada neste domingo com Fiorentina x Reggina, Inter de Milão x Lecce, Mesina x Lazio, Parma x Cagliari, Sampdoria x Chievo, Siena x Brescia, Udinese x Bologna e Livorno x Palermo.