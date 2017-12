Milan ganha de virada da Inter Kaká parece ter nascido para jogar o dérbi de Milão. No primeiro turno, marcou contra a Inter seu primeiro gol com a camisa do Milan, na vitória por 3 a 1. E, neste sábado, fez um importantíssimo gol de fora da área na impressionante virada de seu time, que foi para o intervalo perdendo por 2 a 0 e acabou vencendo por 3 a 2. O resultado levou o Milan aos 55 pontos, oito à frente da Roma - que jogará neste domingo, em casa, contra o Siena. A Inter mandou no primeiro tempo e poderia ter ido para o vestiário com uma vantagem maior, porque Adriano mandou uma bola no travessão aos 35 minutos. Com Shevchenko como único atacante e Rui Costa se enrolando com a bola, o Milan não conseguia incomodar a defesa da rival. Stankovic abriu o placar aos 15 minutos, com um gol olímpico, e Cristiano Zanetti aumentou aos 40, com um chute de fora da área que desviou em Kaladze. No intervalo, o técnico Carlo Ancelotti fez uma modificação que ajudou muito o Milan: sacou o inútil Rui Costa e colocou o oportunista atacante dinamarquês Tomasson. Na primeira bola que sobrou dentro da área, aos 10 minutos, ele marcou. "No primeiro tempo fomos mal, mas no segundo o time jogou o que pode. Vou escrever uma carta ao treinador dizendo que a partir de agora deveremos jogar sempre com dois atacantes", disse Silvio Berlusconi, dono do Milan e primeiro-ministro da Itália. O empate foi obra de Kaká, um minuto depois do gol de Tomasson. Ele dominou a bola na metade do campo, arrancou em velocidade e, da entrada da área, bateu rasteiro no canto esquerdo. Foi seu oitavo gol no campeonato e o 10º com a camisa do Milan. A Inter sentiu o baque e ficou à mercê do Milan, que forçava em busca do gol da vitória. E a recompensa veio aos 40 minutos, quando o holandês Seedorf acertou uma bomba de fora da área. Na outra partida deste sábado, o Parma ganhou fora de casa da Sampdoria por 2 a 1, com gols de Gilardino e Bresciano. Floro Flores marcou para a Samp. Jogos deste domingo: Bologna x Juventus, Chievo x Lazio, Modena x Empoli, Reggina x Perugia, Roma x Siena, Udinese x Ancona e Brescia x Lecce.