Milan ganha do Brescia no final O Milan, dos brasileiros Dida, Cafu, Kaká e Serginho, continua nos calcanhares da Roma, a líder do Campeonato Italiano. Neste domingo, fora de casa, a equipe milanesa teve muitas dificuldades, mas derrotou o Brescia por 1 a 0 no final, com gol de Pancaro, aos 36 minutos do segundo tempo. Como tem um jogo a menos (a partida contra o Siena foi adiada para 28 de janeiro), o time de Milão, com 39 pontos, pode igualar-se ao líder do torneio - a Roma está com 42.