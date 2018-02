Milan ganha do Cagliari e é vice-líder Com gols de Gilardinho e Schevchenko, o Milan venceu o Cagliari por 2 a 1 neste domingo, em Cagliari, e se manteve na vice-liderança do Campeonato Italiano com 16 pontos, cinco a menos que a Juventus. O Cagliari é o vice-lanterna, com três.