Milan ganha e avança na Copa da Itália Com gols de Brocchi e Tomasson, o Milan bateu o Palermo por 2 a 0, nesta quarta-feira, e se classificou para as quartas-de-final da Copa da Itália. Inter, Fiorentina e Sampdoria também garantiram suas vagas. A Inter derrotou o Bologna por 3 a 1, a Fiorentina fez 3 a 0 no Parma e a Sampdoria perdeu por 2 a 1 para o Torino. Nesta quinta-feira, jogam Lazio x Cagliari, Udinese x Lecce, Roma x Siena e Juventus x Atalanta.