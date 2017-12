Milan ganha e dispara na liderança O Milan disparou na liderança do Campeonato Italiano ao vencer neste domingo o Bologna por 2 a 0, em jogo válido pela 19ª rodada do calcio. Os gols foram marcados por Shevchenko e Tomasson. Com a vitória, a equipe dos brasileiros Cafu e Kaká soma 48 pontos, cinco a mais do que a Roma e a Juventus, que hoje derrotou o Chievo por 1 a 0, gol marcado por Camoranesi. Nos demais jogos do dia, o Lecce bateu o Ancona por 2 a 0, a Lazio empatou com a Sampdoria por 1 a 1, o Perugia empatou por 2 a 2 com o Parma e a Udinese ganhou do Modena por 1 a 0. Logo mais à tarde, Inter de Milão x Siena completa a rodada.