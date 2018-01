Milan ganha e mantém liderança O Milan manteve a liderança do Campeonato Italiano, ao vencer o Modena por 2 a 1. Com isso, a equipe dos brasileiros Rivaldo, Serginho, Roque Júnior e Leonardo chegou aos 42 pontos, três a mais que a Juventus, que só empatou com o Atalanta também neste domingo. A Inter é outra que está com 39 pontos e pode alcançar seu rival de Milão, pois joga ainda hoje contra o Torino. O atacante Adriano, convocado na última semana por Parreira para a seleção brasileira, ajudou o Parma a derrotar a Udinese por 3 a 2, ao marcar o primeiro gol do jogo. Nas outras partidas deste domingo, Chievo 1 x 1 Lazio, Empoli 0 x 0 Como e Reggina 3 x 1 Perugia.