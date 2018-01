Milan ganha mais uma da Roma Em oito dias, o Milan ganhou da Roma duas vezes por 2 a 1. A primeira vitória foi na semana passada, pelo Campeonato Italiano. A segunda ocorreu nesta quarta-feira, em Milão, e valeu como duelo de ida das quartas-de-final da Copa Itália. As duas equipes se enfrentam na quarta-feira, no estádio Olímpico, no confronto de volta. O Milan ficou na frente com gol de Tomasson, aos 39 minutos do primeiro tempo do clássico disputado no estádio Giuseppe Meazza. Os jogadores da Roma reclamaram de impedimento e só conseguiram a reação aos 33 da fase final, com o norueguês Carew. A vitória ?milanista? veio aos 46, com Massimo Ambrosini. Apesar do resultado, a Roma precisa vencer por 1 a 0, dentro de uma semana, para se classificar. A Lazio se deu melhor ao receber o Parma, em Roma, e venceu por 2 a 0. O Parma está sob intervenção do governo e anunciou nesta quarta-feira que Enrico Bondi, nomeado para administrar a crise na Parmalat, será seu presidente interino. A missão urgente do dirigente é a de encontrar compradores para o clube, que pertence à família Tanzi. Espanha - A rodada desta quarta-feira da Copa do Rei começou com três empates. O Celta hospedou o Malaga, em Vigo, e ficou nos 2 a 2. Os gols do time da casa foram marcados pelo brasileiro Vagner. Em Sevilha, Bétis e Zaragoza terminaram em 1 a 1, mesmo resultado de Valladolid x Alavés. Na quinta, jogam La Coruña x Atlético de Madrid e Sevilla x Villarreal.