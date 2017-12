Milan ganha outra e lidera com folga Em casa, contra o penúltimo colocado, o Milan conseguiu mais uma vitória no Campeonato Italiano. Depois de fazer 2 a 1 sobre o Perugia, o time de Milão segue na liderança da competição, agora com 51 pontos, 8 a mais que Roma e Juventus, que se enfrentam ainda neste domingo. Nos outros jogos já disputados neste domingo: Empoli 1 x 0 Siena, Modena 2 x 1 Ancona, Parma 0 x 3 Lazio, Reggina 0 x 0 Brescia e Sampdoria 2 x 2 Inter de Milão.