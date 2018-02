Milan garante que Ronaldo estará pronto para Mundial da Fifa O atacante Ronaldo estará recuperado para defender o Milan no Mundial de Clubes da Fifa deste mês, no Japão, disse nesta segunda-feira o vice-presidente do clube italiano, Adriano Galliani. O jogador voltou de um longo período de seis meses de inatividade por um problema na perna há duas semanas, mas sofreu uma nova contusão, na panturrilha, na quarta-feira. "Ronaldo vai viajar para o Japão com seus colegas para disputar o Mundial de Clubes, e esperamos que ele esteja pronto para 13 de dezembro", disse o dirigente a repórteres. O Milan, atual campeão europeu, vai competir com Boca Juniors (América do Sul), Pachuca (Concacaf), Sepahan (Ásia), Urawa Red (Japão), Waitakere United (Oceania) e Etoile Sahel (África) na competição de clubes organizada pela Fifa. O torneio começa na sexta-feira, com os jogos das quartas-de-final. Milan e Boca Juniors entram diretamente nas semifinais, e a decisão será dia 16 de dezembro.