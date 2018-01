Milan goleia Deportivo e lidera grupo O Milan - dos brasileiros Dida e Rivaldo - goleou o Deportivo em La Coruña por 4 a 0 nesta terça-feira e assumiu a liderança isolada do Grupo G da Liga dos Campeões da Europa. O principal destaque do jogo foi o centroavante Inzaghi, que marcou três gols. O placar foi aberto por Seedorf logo aos 17 minutos do primeiro tempo. Inzaghi ampliou para dois a zero aos 33 e voltou a marcar no segundo tempo: aos 10 e 17. Também pelo Grupo G, a equipe francesa do Lens conseguiu arrancar um empate diante do Bayern Munich por 1 a 1. O Bayern saiu na frente com um gol de Linke aos 23 minutos do primeiro tempo. O Lens empatou com o nigeriano Utaka, aos 31 do segundo tempo. Terminada a segunda rodada, o Grupo G tem a liderança tranqüila do Milan, com seis pontos, contra 3 do Deportivo e apenas 1 de Lens e Bayern. Veja todos os resultados de hoje da Liga dos Campeões da Europa Grupo E: Newcastle (ING) 0 x 1 Feyenoord (HOL) Juventus (ITA) 5 x 0 Dynamo Kiev (UCR) Grupo F: Bayer Leverkusen (ALE) 1 x 2 Manchester United (ING) Maccabi Haifa (ISR) 3 x 0 Olympiakos (GRE) Grupo G: Lens (FRA) 1 x 1 Bayern Múnich (ALE) Deportivo La Coruña (ESP) 0 x 4 Milan (ITA) Grupo H: Brugge (BEL) 0 x 0 Lokomotiv Moscou (RUS) Galatasaray (TUR) 0 x 2 Barcelona (ESP)