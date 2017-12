Milan goleia e Barcelona só empata O Milan goleou o Shakhtar Donetsk por 4 a 0, enquanto o Barcelona empatou em casa com o Celtic, por 1 a 1. Mesmo assim, os dois times garantiram nesta quarta-feira a vaga antecipada para a próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. Com dois gols de Kaká e outros dois de Crespo, o Milan passou fácil pelo ucraniano Shakhtar Donetsk. E a vitória em casa manteve o time italiano na liderança do grupo F, agora com 12 pontos. Já o Barcelona massacrou o Celtic no primeiro tempo, marcou seu gol com Eto?o, mas levou o empate de Hartson. Com isso, chegou aos 10 pontos, em segundo lugar no grupo F. O time escocês tem 4, enquanto o Shakhtar Donetsk ficou com 3. A rodada - No grupo E, foi confirmada a classificação do PSV Eindhoven, depois do empate por 1 a 1 com o Arsenal. Doijer marcou para o time holandês e Henry fez o gol da equipe inglesa, que teve dois jogadores expulsos e agora vai decidir a segunda vaga contra o Panathinaikos, que também empatou, por 2 a 2, com o Rosenborg. No grupo H, o Chelsea, já classificado, ficou no empate sem gols com o Paris Saint-Germain. O resultado foi bom para o Porto, o atual campeão europeu, que ganhou do CSKA, na Rússia, por 1 a 0, gol do sul-africano McCarthy. Outro empate, 1 a 1, aconteceu na Alemanha, entre o Werder Bremen e a classificada Inter de Milão. O time alemão decidirá a outra vaga do grupo G com o Valencia, que venceu o Anderlecht, em Bruxelas, por 2 a 1.