Milan goleia e encosta na Juventus O Milan goleou o Lecce por 5 a 2, nesta quinta-feira, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. Com a vitória, a equipe chegou aos 38 pontos, apenas 2 atrás da líder Juventus, que ficou no empate com o Parma, por 1 a 1. O grande destaque da vitória do Milan foi o atacante argentino Hernán Crespo, que marcou 3 gols. Tomasson e Shevchenko fizeram os outros, enquanto Bojinov e Cassetti descontaram para o Lecce. Além da vitória, o Milan foi favorecido pelo tropeço da Juventus, que só empatou com o Parma, fora de casa. O único gol brasileiro da rodada foi marcado por Taddei, ex-Palmeiras, que ajudou na vitória do Siena sobre o Chievo, por 3 a 1. Nos outros jogos disputados: Atalanta 1 x 0 Fiorentina, Brescia 1 x 1 Bologna, Cagliari 2 x 1 Messina, Livorno 0 x 2 Inter de Milão, Reggina 1 x 0 Palermo e Sampdoria 2 x 0 Udinese. Ainda nesta quinta-feira acontece o clássico romano, entre Lazio e Roma.