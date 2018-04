Milan goleia Genoa com gols de Ronaldinho e Thiago Silva

Os visitantes abriram o marcador com um gol de cabeça de Giuseppe Sculli no meio do primeiro tempo, após Ronaldinho ter desperdiçado um pênalti. Mas o brasileiro mostrou coragem para assumir outra cobrança e empatar o jogo quando Massimo Ambrosini foi derrubado pela segunda vez dentro da área.

O zagueiro brasileiro Thiago Silva virou para 2 x 1, enquanto os atacantes Marco Borriello (duas vezes) e Kallas-Jan Huntelaar, esse também de pênalti, completaram a goleada que manteve o Milan na vice-liderança do Campeonato Italiano, oito pontos atrás da líder Inter de Milão, que tem um jogo a mais.

O estreante do Genoa David Suazo descontou para os visitantes.

David Beckham, que retornou ao Milan para um segundo período de empréstimo do LA Galaxy de olho numa vaga na Copa do Mundo, teve boa atuação e contou com um observador especial na tribuna: o técnico italiano da seleção inglesa, Fabio Capello.

(Reportagem de Mark Meadows)