Milan goleia o Boca e é campeão mundial de clubes Kaká comandou o Milan na goleada por 4 x 2 sobre o Boca Juniors no domingo, garantindo ao time italiano o título do Mundial de Clubes. Kaká teve uma bela atuação ao marcar o terceiro gol da equipe e armar as jogadas para os dois gols de Filippo Inzaghi, e assim o Milan tornou-se o primeiro time europeu a conquistar o torneio desde que ele passou a ser organizado pela Fifa. Um belo passo do brasileiro deixou Inzaghi na frente do gol para que ele marcasse o primeiro gol do Milan aos 21 minutos do primeiro tempo. O Boca empatou no minuto seguinte com uma cabeçada de Rodrigo Palacio, mas Alessandro Nesta colocou o Milan de volta à frente com um gol aos cinco minutos do segundo tempo. Kaká ampliou a vantagem aos 16 minutos, superando o goleiro do Boca, Mauricio Caranta, após avançar sozinho. Dez minutos depois, ele voltou a servir Inzaghi, que marcou seu segundo gol. O Milan terminou com 10 jogadores em campo depois que o defensor Kakha Kaladze foi expulso aos 32. O Boca ainda teve algum consolo no final, quando Massimo Ambrosini, do Milan, marcou contra aos 40, mas já era muito tarde para impedir que os italianos garantissem o título de campeões mundiais. Antes a equipe italiana havia sido campeã em 1969, 1989 e 1990, quando o título era disputado entre apenas o campeão da Europa e o campeão da América do Sul.