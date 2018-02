Milan goleia o Boca Juniors em atuação de gala de Kaká

Com um gol e duas assistência do meia brasileiro Kaká, o Milan goleou o Boca Juniors por 4 a 2, neste domingo, na final do Mundial de Clubes, em Yokohama, no Japão, e sagrou-se o primeiro clube tetracampeão mundial. Veja também: Em grande fase, Kaká é eleito o melhor jogador do Mundial Técnico do Boca Juniors diz que Kaká fez a diferença Fórum - Milan mereceu a vitória sobre o Boca? Kaká foi mesmo o melhor em campo? A história de Kaká, o melhor do mundo em 2007 No primeiro tempo, Milan e Boca fizeram uma partida equilibrada e criaram situações de gol com freqüência. Kaká, prestes a ser premiado como o melhor jogador do mundo pela Fifa nesta segunda-feira, deixou Inzaghi livre para abrir o placar aos 20 minutos de partida. Porém, o Milan nem consegui comemorar, pois dois minutos depois Palacio, de cabeça, empatou para os argentinos. Milan 4 Dida; Bonera, Nesta, Kaladze e Maldini; Gattuso (Emerson), Pirlo, Ambrosini , Kaká e Seedorf (Brocchi); Inzaghi (Cafu) Técnico: Carlo Ancelotti Boca Juniors 2 Caranta; Ibarra , Maidana, Paletta e Morel Rodríguez; González (Ledesma ), Battaglia , Banega e Neri Cardozo (Gracian); Palacio e Palermo Técnico: Miguel Angel Russo Gols: Inzaghi, aos 20, e Palacio, aos 22 minutos do primeiro tempo; Nesta, aos quatro, Kaká aos 16; Inzaghi aos 25, e Ambrosini, contra, aos 40 minutos do segundo tempo Árbitro: Marco Rodriguez (MEX) Renda: Não informado Público: Não informado Estádio: Internacional de Yokohama Já na etapa final, o Milan voltou melhor e logo aos 4 minutos ficou novamente à frente do marcador. Pirlo cruzou em cobrança da falta pela direita e a bola sobrou para o zagueiro Nesta, que encheu o pé e estufou as redes da meta do goleiro Caranta. O Boca quase empatou aos 12, com um chute forte de Ibarra que explodiu na trave de Dida, mas aos 16, Kaká arranc ou pela esquerda em rápido contra-ataque, invadiu a área, chutou fraco cruzado, mas Caranta aceitou. Com os argentinos perdidos em campo, o Milan ainda marcou o quarto. Aos 25min, em outro contra-ataque, Seedorf passou para Kaká, que rolou para Inzaghi chutar no canto. O boca chegou a descontar aos 39min, mas a reação parou por aí. Morel Rodriguez cruzou em cobrança de escanteio e o lance sobrou para Ledesma, que chutou. A bola bateu em Ambrosini e enganou Dida.