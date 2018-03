Milan goleia Roma e fica perto do título O Milan deu um grande passo para a conquista da Copa da Itália, ao golear a Roma por 4 a 1, de virada, no estádio Olímpico. O destaque foi o brasileiro Serginho, autor de dois gols. A partida de volta será no dia 31, em Milão. Carlo Ancelotti, treinador do time milanês, poupou muitos titulares pensando na final da Liga dos Campeões, no dia 28, contra a Juventus, em Manchester, na Inglaterra. Com isso, deu chance aos brasileiros Roque Júnior, Rivaldo e o próprio Serginho, que costumam ficar na reserva. "Minha equipe é um grupo compacto, em que não há titulares nem suplentes. Estou muito contente", explicou o técnico. A Roma dava a impressão de que venceria até com tranqüilidade, principalmente pelo adversário ter entrado em campo com um time misto. Os donos da casa foram melhor no primeiro tempo. Aos 20 minutos, o goleiro Abbiati, substituto de Dida - que se recupera de uma fratura no polegar da mão esquerda -, fez boa defesa em um chute de Cassano. O único gol romano saiu aos 28 minutos. O meia Totti acertou um chute, de falta, deixando a torcida empolgada. A necessidade de conquistar um título em uma temporada muito ruim obrigava o time do técnico Fabio Capello a jogar com mais empenho. O desentrosamento do Milan era outro fator que beneficiava os donos da casa. A equipe não conseguiu mais chegar ao gol de Abbiati e o primeiro tempo terminou mesmo no 1 a 0. Na segunda etapa, o Milan voltou outro. A equipe estava mais acesa em campo. E a reação começou graças a um pênalti convertido por Serginho, depois que Panucci colocou a mão na bola, aos 17 minutos. O gol da virada aconteceu oito minutos depois: Ambrosini, de cabeça, marcou aos 25. A Roma se perdeu em campo. Três minutos depois, o Milan chegou ao terceiro gol, novamente com Serginho. O jogador brasileiro fez grande jogada e tocou na saída do goleiro Pizzoli. A partida estava mais que decidida, pois a Roma já não ameaçava. Shevchenko fez o gol que definiu a goleada milanesa aos 42 minutos. "O Milan teve sorte com o primeiro gol, de pênalti, e um gol contra. Mas isso é o futebol", comentou o técnico Fabio Capello. "Nós não conseguimos ampliar a vantagem quando o placar nos era favorável e isso fez muita diferença no fim." Com o resultado, o próprio treinador da Roma admitiu que o título da Copa da Itália ficou muito distante. "Será muito difícil reverter uma vantagem de três gols", lamentou Capello. Contra a Juventus, retornam ao Milan: Costacurta, Rui Costa, Maldini, Seedorf, Gattuso e Inzaghi.