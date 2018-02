Milan humilha a Fiorentina: 6 a 0 O Milan goleou a Fiorentina por 6 a 0 neste domingo e se manteve na segunda posição no Campeonato Italiano, com 34 pontos, um a menos que a líder Juventus, que ainda neste domingo enfrenta o Bolonha e pode voltar a abrir quatro pontos de vantagem. Os gols do time de Milão foram marcados por Clarence Seedorf (2), o zagueiro Giorgio Chiellini (contra), Shevchenko (2) e Hernán Crespo. A rodada foi aberta no sábado com a derrota do Atalanta por 1 a 0 para a Udinese e o Lazio empatou por 3 a 3 com o Lecce. Veja os resultados deste domingo: Brescia 0 x 1 Roma Chievo Verona 2 x 1 Palermo Livorno 2 x 0 Parma Milan 6 x 0 Fiorentina Reggina 3 x 2 Cagliari Sampdoria 1 x 0 Mesina Siena 2 x 2 Inter Milão