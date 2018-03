Milan humilha a rival Inter: 6 a 0 O Milan humilhou a Inter nesta sexta-feira, ao ganhar o clássico milanês por 6 a 0, na abertura da 30ª rodada do Campeonato Italiano. Comandini (2), Giunti, Shevchenko (2) e o brasileiro Serginho marcaram os gols que levam o Milan ao 5º lugar, com 47 pontos. A Juventus visitou a Fiorentina, venceu por 3 (Zidane, Tudor, Trezeguet) a 1 (Rossi) e recuperou a vice-liderança da competição, com 61 pontos. Os demais jogos serão realizados neste sábado, porque domingo tem eleição na Itália e a rodada foi antecipada. A líder Roma (64) recebe a Atalanta (42) e o Napoli (28) joga com a Lazio (59). Ainda: Bari x Vicenza, Brescia x Bologna, Reggina x Parma, Udinese x Perugia e Verona x Lecce.