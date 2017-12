Milan joga desfalcado de Kaká e Cafu Kaká e Cafu desfalcarão o Milan na partida deste sábado contra o Lecce, em Milão, na abertura da 13ª rodada do Campeonato Italiano. O meia será poupado por ainda sentir dores nas costas ? teve de ser substituído aos 19 minutos do jogo do meio de semana contra o Fenerbahce, pela Liga dos Campeões ? e o lateral-direito está em tratamento de um estiramento na virilha esquerda. O português Rui Costa e o holandês Stam entram nos lugares dos brasileiro. O técnico Carlo Ancelotti pensa em poupar outros jogadores: Gattuso, Gilardino e Nesta ou Maldini. Mas deixa claro que isso não significa que considera o Lecce ? penúltimo colocado ? um time fraco. ?Temos de ter atenção. Eles têm dois atacantes rápidos, Konan e Vucinic, que podem criar problemas?, avisou. O Milan tem 29 pontos e divide a segunda posição com a Fiorentina, para quem perdeu por 3 a 1 na rodada passada. A Juventus, que no domingo recebe o Treviso, lidera com 34. A outra partida deste sábado será entre Livorno e Chievo. No domingo: Ascoli x Palermo, Cagliari x Sampdoria, Empoli x Lazio, Messina x Inter, Parma x Udinese, Roma x Fiorentina e Siena x Reggina.