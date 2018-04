Milan joga mal e apenas empata com Livorno no Italiano

O Milan voltou a decepcionar no Campeonato Italiano. Depois de levar uma goleada da rival Inter de Milão na rodada passada, o time comandado pelo brasileiro Leonardo empatou sem gols neste sábado com o Livorno, recém-chegado da Segunda Divisão.

O resultado deixou o Milan no meio da tabela, com apenas quatro pontos - uma vitória, na estreia sobre o Siena, e o empate deste sábado. O Livorno tem dois pontos, na provisória 14.ª colocação.

Jogando em casa, o Livorno não se intimidou com o adversário e levou perigo em duas boas jogadas, com Raimondi e Lucarelli, antes de completar 10 minutos de jogo. O time da casa contou com a estreia do volante Mozart, ex-Palmeiras.

Pressionado, o Milan precisou da boa atuação do goleiro Storari para evitar o gol dos anfitriões em três bons lances no final da primeira etapa. Mas, se o time milanês mostrava eficiência na defesa, o mesmo não se podia dizer do ataque. Ronaldinho Gaúcho pouco criou e acabou sendo substituído no início do segundo tempo, sob vaias da torcida.

Nos minutos finais, o time visitante melhorou em campo e esteve perto de balançar as redes. Pirlo acertou o travessão e Inzaghi, após receber passe de Pato, parou no goleiro De Lucia e não evitou o empate.

Na próxima rodada, o Milan vai receber o Bologna em casa no domingo que vem. Em outro jogo difícil pela frente, o Livorno visitará a Juventus.