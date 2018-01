Milan joga mal e perde em casa Com o brasileiro Rivaldo na equipe titular, o Milan se transformou na maior decepção da 29ª rodada Campeonato Italiano, realizada neste sábado. Mesmo jogando em casa contra o fraco Empoli - time que luta contra o rebaixamento - o Milan acabou perdeu por 1 a 0 e praticamente disse adeus às suas chances de lutar pelo título da temporada. O único gol do jogo foi marcado por Di Natale, aos 11 minutos do primeiro tempo. A derrota foi ainda mais amarga para o Milan, porque o Empoli jogou com um homem a menos, quando ainda faltavam 20 minutos para o encerramento. O Inter de Milão também passou por maus bocados. Venceu o Brescia por 1 a 0 com gol do argentino Hernan Crespo marcado no último minuto e ainda mantém chances. A rodada teve os seguintes resultados: Brescia 0 x 1 Inter de Milão; Chievo Verona 2 x 1 Reggina, Lazio 2 x 1 Piacenza, Milan 0 x 1 Empoli, Modena 3 x 2 Bolonha, Parma 1 x 0 Torino, Perugia 1 x 0 Atalanta, Udinese 3 x 2 Como. A 29ª rodada será completada ainda neste sábado com a partida entre Juventus x Roma.