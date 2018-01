Milan joga sob pressão contra o Ajax O Ajax receberá nesta terça-feira o Milan em Amsterdã, às 15h45, mas quem entrará em campo pressionado para conseguir um bom resultado é o time italiano, que vai mal das pernas no Campeonato Italiano ? tem oito pontos a menos que a líder Juventus e faltam sete rodadas ? e precisa do título na Liga dos Campeões para salvar a temporada. Ronald Koeman, ex-jogador e hoje técnico do Ajax, deixou claro que seu time entrará em campo sem nenhuma pressão. ?Temos uma equipe muito jovem. Se no início da temporada alguém me dissesse que ficaríamos entre os oito melhores da Europa, chamaria essa pessoa de louca. Agora que estamos nas quartas-de-final, o que vier é lucro.? Koeman terá o retorno do zagueiro romeno Chivu e do atacante sueco Ibrahimovic. O meia brasileiro Maxwell, revelado pelo Cruzeiro, será titular. No Milan, o único brasileiro em campo será o goleiro Dida. Rivaldo e Serginho ficarão na reserva. ?Não vamos ficar apenas nos defendendo. Tentaremos fazer pelo menos um gol, porque marcar fora de casa é sempre muito importante?, disse o técnico Carlo Ancelotti.