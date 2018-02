Milan luta para se manter na disputa O Milan não pode nem pensar em sair de campo neste sábado sem a vitória. Com 48 pontos no Campeonato Italiano - seis a menos que a líder Juventus -, o time jogará fora de casa contra a Reggina. E a Juve receberá o Modena em Turim. Depois de dar descanso a vários titulares no jogo de quarta-feira contra o Real Madrid - derrota por 3 a 1 - pela Liga dos Campeões, o técnico Carlo Ancelotti resolveu escalar o que tem de melhor para o jogo deste sábado. O único desfalque do Milan será o lateral-esquerdo Kaladze, machucado. O meio-de-campo terá Gattuso, Pirlo, Seedorf e Rui Costa. Com isso, Rivaldo jogará na frente ao lado de Inzaghi. Em sete rodadas disputadas no segundo turno, o Milan somou apenas nove pontos - no primeiro turno, conseguiu 16 no mesmo período. A Juventus conseguiu seis vitórias e um empate nas últimas sete rodadas - e jogando sem Del Piero, que se recupera de uma lesão no joelho direito - e se isolou na liderança. A Inter está em segundo lugar, com 51 pontos. O Milan precisa da vitória neste sábado para ter a chance de reduzir a distância que a separa da Juventus no clássico da semana que vem, em que receberá a equipe de Turim. "O jogo de amanhã será muito complicado. A Reggina tem jogado muito bem em casa e pratica um futebol de muita velocidade", analisou Ancelotti. A Reggina venceu seus últimos cinco compromissos em casa. A partida será especial para o capitão Paolo Maldini, que completará 500 jogos na Série A do Campeonato Italiano - todos pelo Milan. A Juventus está muito motivada para o jogo contra o Modena. Além de liderar o campeonato nacional, o time está em ótima situação na Liga dos Campeões, graças à vitória por 3 a 2 conseguida sobre o La Coruña na quarta-feira - só não passará para as quartas-de-final se perder por quatro gols de diferença para o Basel na última rodada. O técnico Marcello Lippi aposta no trio formado por Nedved, Di Vaio e Trezeguet para chegar ao gol.