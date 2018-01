Milan muda tabela para ter Rivaldo O Milan conseguiu adequar os horários de seus jogos nos dias 9 e 16 de fevereiro em função da viagem de ida e volta à China que Rivaldo fará para defender a seleção brasileira no amistoso do dia 12. Por solicitação do clube, a Federação Italiana de Futebol confirmou nesta sexta-feira que a partida do dia 9 em Perugia será às 15h, o que dará tempo de sobra para o pentacampeão embarcar em Paris à 0h no vôo que o levará para Hong Kong e depois, para a província de Cantão. E o jogo do dia 16 contra a Lazio, em Milão, será o último da rodada, às 20h30 - o que dará mais algumas horas de descanso ao jogador, que desembarcará de volta em Milão na noite do dia 13. Para conseguir os horários que lhe convinham, o Milan se aproveitou de seu peso político. O clube é de propriedade do primeiro-ministro Silvio Berlusconi e o vice-presidente, Adriano Galliani, é o presidente da Liga de Futebol Profissional, que reúne os clubes. Dida e Roque Júnior também devem ser convocados, mas a preocupação do Milan é com Rivaldo, que tornou-se fundamental no esquema do técnico Carlo Ancelotti. Dida tem em Abbiati um reserva à altura e Roque Júnior não é titular. O trio de pentacampeões viajará 19 mil quilômetros em três dias. Na ida, serão gastas 16 horas entre vôos e tempo de espera para as conexões. Na volta, a viagem até Milão durará 18 horas. O Milan não terá como impedir a convocação dos três jogadores por dois motivos: o jogo será numa "data Fifa" (a Itália jogará contra Portugal no mesmo dia); por contrato, o Brasil tem de se apresentar com suas principais estrelas para a CBF receber na íntegra a cota de US$ 1,25 milhão. Como Rivaldo havia pedido dispensa do amistoso que o Brasil disputou em novembro contra a Coréia do Sul, em Seul, e terá 34 anos no próximo Mundial, a direção do Milan tinha esperança de que ele decidisse deixar a seleção, o que deixaria exclusivamente à disposição do clube. Mas Rivaldo antecipou que pretende defender a seleção até a Copa do Mundo de 2006. "Tenho 30 anos e muita lenha para queimar. Sei que estão aparecendo muitos jogadores no Brasil, mas não estou morto. Se o Parreira quiser, fico na seleção até a próxima Copa", declarou. Em entrevista à Rede Globo, o técnico Carlos Alberto Parreira deixou claro que Rivaldo está em seus planos. "A coluna vertebral da seleção será formada pelo triplo R. Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho foram fabulosos na Copa."