Milan na frente com vitória sobre PSV O Milan saiu na frente na primeira semifinal da Liga dos Campeões da Europa ao vencer o PSV, da Holanda, por 2 a 0, no Estádio San Siro, em Milão (ITA). Com esta vitória, o time dos brasileiros Kaká e Cafú tem a vantagem de empatar ou poder perder por até 1 a 0 na partida de volta, no dia 4 de maio. Os gols foram de Tomasson e Shevchenko.