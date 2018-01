Milan negocia liberação de Kaká com a CBF O Milan abriu negociação com a CBF para não ficar sem Kaká no mês de janeiro, início do segundo turno do Campeonato Italiano. Por enquanto, são diplomáticas as conversas entre dirigentes do clube de Milão e os brasileiros. Os italianos não querem entrar em colisão com a entidade presidida por Ricardo Teixeira. A posição do Milan é bem clara: somente libera Kaká, para compromissos da seleção brasileira principal e Sub-23, em torneios reconhecidos pela Fifa. Kaká não contesta o clube, mas não abre mão de disputar o Torneio Pré-Olímpico, de 7 a 25 de janeiro, no Chile, e também das partidas da seleção principal, amistosos ou das seletivas sul-americanas. Adriano Galliani, vice-presidente do clube italiano, disse nesta quinta-feira que não quer criar atrito com a CBF. A estratégia é aguardar um pronunciamento da Fifa. No caso de a Fifa não dar ao Torneio Pré-Olímpico o carimbo de oficial, Galliani promete fazer valer os direitos do clube: não cederá Kaká para os jogos da seleção Sub-23 do técnico Ricardo Gomes.