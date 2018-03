Milan obtém empate com sabor de vitória O pequeno Chievo arrancou hoje no Estádio Giusseppe Meazza, em Milão, um heróico empate por 2 a 2 contra o Milan, o líder do Campeonato Italiano. O ucraniano Andrei Shevchenko marcou o gol de empate do time dos brasileiros Dida, Cafu e Kaká nos acréscimos, depois do Chievo abrir vantagem de 2 a 0, com gols de Sculli e Perrota. Pirlo marcou o primeiro gol do Milan. Apesar do empate, o Milan manteve a liderança com folga, 9 pontos à frente do segundo colocado, a Juventus, que derrotou em casa o Modena por 3 a 1. O Roma, que era o vice-líder, perdeu em casa para o Bologna por 2 a 1, e agora ocupa o terceiro lugar. Os demais resultados da rodada: Brescia 5 x Ancona 2, Parma 4 x Empoli 0, Perugia 1 x Lazio 2, Reggina 0 x Inter 2, Sampdoria 2 x Lecce 2 e Siena 1 x Udinese 0.