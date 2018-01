Milan oferece Serginho por França O Milan ofereceu ao São Paulo o lateral-esquerdo Serginho como parte do pagamento pelo passe do atacante França, segundo uma fonte ligada ao clube paulista, que pediu para não ter o seu nome revelado. Segundo o procurador de França, Wágner Ribeiro, a proposta não interessa ao jogador, que pretende continuar no São Paulo até o fim de seu contrato, em dezembro de 2002. Na ocasião, conforme prevê a legislação, França ganhará passe livre. "O França não tem interesse em sair agora. No fim de seu contrato, ganharia muito mais", ressaltou Ribeiro. No Ceará, onde o grupo treinou pela manhã e só retornaria no início da noite de quinta-feira, o diretor de Futebol, José Dias, disse não ter nenhum conhecimento de que o clube estaria negociando a volta do lateral-esquerdo Serginho. Na quarta-feira, o São Paulo venceu o Ceará por 4 a 2, em Fortaleza e se classificou para as oitavas-de-final da Copa do Brasil. Os dois gols de França nesta vitória, colocaram o atacante na sexta colocação, ao lado do ex-jogador Maurinho, com 133 gols, entre os maiores artlheiros da história do clube. O próximo jogador a ser alcançado por França é o lendário centroavante Leônidas da Silva, um dos maiores mitos são-paulinos, artilheiro nas décadas de 30, 40 e 50, e que marcou 140 gols pelo Tricolor. Segundo Ribeiro, a intenção de França, que fez 20 gols em 2001, é marcar um total de 50 neste ano. Se isto acontecer, ele superará Muller, que ocupa o 4.º lugar na galeria dos artilheiros do clube, com 158 gols. "O França quer quebrar o maior número de recordes possíveis no São Paulo", observou Ribeiro. Para a partida contra a União Barbarense, no sábado, em santa Bárbara D?Oeste, o técnico Oswaldo Alvarez, do São Paulo tem nos desfalques o principal empecilho para armar a equipe. Ele não poderá contar com o lateral-esquerdo Gustavo Nery, suspenso por ter recebido o segundo cartão amarelo, além do volante Alexandre e do atacante Luís Fabiano, expulsos contra o União. O lateral-esquerdo Alemão deverá ser o titular. No meio-campo, Vadão deverá optar pelo chileno Maldonado. Já no ataque, Renatinho é o mais provável substituto de Luís Fabiano. Os três pontos são fundamentais para o São Paulo permanecer entre os quatro primeiros colocados na competição estadual. O time vem de duas derrotas consecutivas no estadual, para o Botafogo de Ribeirão Preto, por 2 a 1, e para o União São João, por 4 a 3.