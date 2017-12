Milan oferece Serginho por Gamarra O interesse do Milan pelo zagueiro paraguaio Gamarra pode render bons frutos ao Flamengo. Segundo os jornais locais, o clube italiano estaria disposto a oferecer o lateral esquerdo Serginho (ex-São Paulo) como parte do pagamento do passe do paraguaio. Gamarra atua hoje pelo AEK Atenas, mas ainda tem o passe preso ao clube carioca. O interesse por Gamarra cresceu muito depois da partida do AEK diante do Inter de Milão, pela Copa da UEFA, na semana passada. O paraguaio foi muito bem e está sendo apontado como a solução para os crônicos problemas da defesa milanesa. O Milan está iniciando um processo de reformulação do elenco e pode se desfazer de vários de seus jogadores. Além de Serginho, o clube admite negociar o argentino Chamot e o brasileiro Roque Junior.