Milan perde a primeira na temporada O Milan perdeu neste sábado a sua primeira partida oficial da temporada, depois de nove partidas disputadas ? cinco no Campeonato Italiano e quatro na Liga dos Campeões. Em Verona, foi derrotado por 3 a 2 pelo Chievo na abertura da sexta rodada do torneio nacional. Com 13 pontos, será ultrapassado domingo na liderança por Inter (13 pontos) ou Bologna (11), que se enfrentarão em Milão. O Chievo chegou aos nove pontos. Sem Rivaldo ? poupado por não ter treinado durante a semana em função da viagem que fez ao Brasil para visitar seu irmão que está doente ?, o técnico Carlo Ancelotti colocou o ucraniano Shevchenko no ataque ao lado de Inzaghi e deixou Serginho no banco. Marcando forte, o Chievo abriu 2 a 0 com gols de Marazzina e Bierhoff. Shevchenko diminuiu e, com a entrada de Serginho em lugar de Gattuso, o Milan melhorou e passou a pressionar. Aos 41 do segundo tempo, Cossatto fez 3 a 1. O dinamarquês Tomasson descontou aos 46, mas logo em seguida Pirlo foi expulso e o time de Milão se entregou. No outro jogo disputado neste sábado, a Juventus derrotou a Udinese por 1 a 0, com um gol do chileno Marcelo Salas.