Milan perde do Arezzo, mas vai à semifinal da Copa da Itália O Milan classificou-se para as semifinais da Copa da Itália, mas de forma preocupante: nesta quinta-feira, perdeu por 1 a 0 para o Arezzo, time da segunda divisão, fora de casa. Só avançou na competição porque havia ganho o primeiro confronto por 2 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Flores, aos sete minutos do segundo tempo, ao cortar o veterano zagueiro Costacurta e vencer o goleiro Dida. O brasileiro, aliás, voltou de um período de dois meses afastado devido a uma lesão no joelho esquerdo. Ricardo Oliveira foi titular, mas teve atuação apagada. Já Kaká foi poupado pelo técnico Carlo Ancelotti. Nas semifinais, o Milan vai enfrentar a Roma. O outro duelo será entre a Inter de Milão, bicampeã do torneio, e a Sampdoria. Os jogos estão marcados para os dias 24 e 31 de janeiro.