Milan perde e Inter também é líder Na estréia do argentino Batistuta com a camisa da Internazionale, quem brilhou foi o italiano Vieri. Ele fez os três gols da Inter na vitória por 3 a 0 sobre o Empoli, em Milão. Vieri é o artilheiro do Campeonato Italiano com 16 gols. A Inter alcançou o Milan na liderança da competição beneficiada pela derrota do rival para a Udinese por 1 a 0, em Udine. As duas equipes têm 39 pontos e o Milan leva vantagem no saldo de gols. Batistuta teve uma atuação discreta na partida. Quase fez um gol no início do jogo e depois acompanhou a boa fase de Vieri, seu novo companheiro de ataque. O argentino, que foi contratado para substituir Crespo, que se machucou gravemente há duas semanas, viu neste domingo outro colega sofrer uma séria lesão. O volante Almeyda machucou a perna e deverá desfalcar a equipe por algumas rodadas. Em Udine, Pizarro fez o gol da vitória da Udinese sobre o Milan de pênalti. O time local jogou o segundo tempo com um jogador a menos após a expulsão de Sensini, mas o Milan não aproveitou. A Juventus derrotou o Piacenza por 2 a 0, em Turim. O jogo foi marcado por muitas homenagens ao patrono da Fiat e presidente de honra da Juventus, Gianni Agnelli, que morreu na sexta-feira. O meia Del Piero, um dos jogadores preferidos de Agnelli, marcou o primeiro gol mas nem comemorou em respeito ao luto pela morte do patrono. O checo Nedved marcou o segundo gol e dedicou o feito ao homenageado, apontando para o céu. Enquanto isso, a torcida do Torino, maior rival da Juventus, entoava cantos ofensivos a Agnelli como provocação no jogo contra o Bologna (2 a 2). O brasileiro Luciano Siqueira de Oliveira jogou pela primeira vez com seus documentos originais defendendo o Chievo depois de cumprir um longo período de suspensão ao revelar que tinha jogado seis temporadas com o falso nome de Eriberto Conceição da Silva. Luciano mostrou velocidade e talentos que já revelava quando o chamavam de Eriberto, mas não conseguiu evitar a derrota do Chievo por 1 a 0.