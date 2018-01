Milan perde e Juventus abre 8 pontos Deu tudo certo para a Juventus neste domingo: venceu a Atalanta por 2 a 1 na casa do adversário e foi presenteado com a derrota do Milan por 1 a 0 para o Bologna, em casa, na 21.ª rodada do Campeonato Italiano. Com isso, o time de Turim abriu 8 pontos de vantagem na liderança da competição, chegando aos 50. O Milan está com 42. A sorte dos milanistas é que eles também tem vantagem sobre o terceiro colocado, a Udinese, que soma 34 pontos e perdeu no sábado para o Parma, por 1 a 0. Este resultado também foi ótimo para a Juventus, que está ficando muito próximo de conquistar mais um título de campeão do país. Além destes jogos, foram disputados mais cinco partidas. Confira os resultados deste domingo (sem incluir Palermo x Inter de Milão): Brescia 0 x 1 Lecce; Cagliari 1 x 0 Fiorentina; Reggina 2 x 1 Lazio; Roma 3 x 2 Messina e Sampdoria 1 x 1 Siena.