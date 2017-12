Milan perde e Juventus só empata A Roma não jogou neste domingo pelo Campeonato Italiano, mas foi a maior beneficiada com os resultados da 14ª rodada. Milan e Juventus, seus maiores adversários no momento, não venceram. O time de Milão perdeu em casa para a Udinese, por 2 a 1, enquanto a equipe de Turim só empatou em Lecce por 1 a 1. Com estes resultados, a Roma lidera o campeonato com 36 pontos, seis a mais que Juventus e Milan, que poderão ser superados pela Internazionale. O ex-time de Ronaldo enfrenta a Lazio, em Roma, e pode alcançar os 31 pontos, caso vença. Outros resultados deste domingo: Chievo 1 x 0 Ancona, Perugia 2 x 2 Brescia, Sampdoria 1 x 1 Modena e Siena 0 x 0 Bologna.