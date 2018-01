Milan perde e vê Juventus abrir vantagem A Juventus ganhou seu jogo e ainda aproveitou o tropeço do Milan para abrir vantagem na liderança do Campeonato Italiano. Agora, depois da realização da 20ª rodada, a equipe de Turim está 5 pontos na frente do rival milanês. Jogando em casa, a Juventus fez sua parte, ao ganhar do Brescia por 2 a 0, com gols de Trezeguet e Domizzi (contra). Já o Milan visitou o Livorno e perdeu por 1 a 0 - Corrado Colombo marcou. Nos demais jogos disputados: Lazio 1 x 2 Sampdoria, Lecce 1 x 0 Atalanta, Messina 1 x 0 Parma, Siena 0 x 0 Palermo e Udinese 0 x 2 Reggina. Ainda neste domingo, Fiorentina x Roma completa a rodada.