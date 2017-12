Milan perde para time israelense Apesar de jogar em Chipre, o surpreendente Hapoel-Tel Aviv manteve intacta sua fama de equipe imbatível quando tem o mando de jogo e derrotou o Milan por 1 a 0 nesta quinta-feira, na partida de ida das quartas-de-final da Copa da UEFA. O único gol do jogo foi marcado por Sergey Clescenko aos 32 minutos do primeiro tempo. A partida, originalmente marcada para Tel-Aviv, foi transferida para o Chipre por causa dos conflitos armados entre Israel e palestinos. A vitória sobre o Milan veio apenas confirmar a boa fase do Hapoel que, para chegar às quartas-de-final, eliminou equipes teoricamente mais fortes, como o Chelsea (ING), Lokomotiv (RUS) e o Parma (ITA). O jogo da volta está marcado para o dia 21 de março.